El Ministerio de Desarrollo Productivo, a través de la Dirección de Producción Familiar, invita a participar del taller “Producción de Esquejes”, que se realizará el jueves 14 de agosto a las 10:30 en la exLanín, ubicada sobre avenida Jorge Newbery, en Villa Mercedes.

La capacitación, abierta a todo público, combinará teoría y práctica para enseñar desde la selección del material hasta los cuidados esenciales de la planta. Los asistentes elaborarán su propio esqueje de romero y podrán llevárselo a casa.

La propuesta está destinada a productores de huertas familiares, comunitarias o escolares, así como a quienes deseen incorporar romero para uso culinario, medicinal u ornamental. Durante la jornada se abordarán técnicas para favorecer el enraizamiento y mantener un crecimiento saludable.

La subdirectora de Producción Familiar, Gisela Ibarra, destacó que este tipo de capacitaciones fortalece la producción local, promueve la biodiversidad y acerca a la comunidad técnicas accesibles para mejorar sus cultivos. “Muchas familias de San Luis ya trabajan sus huertas, y con estas instancias específicas profundizamos conocimientos y mejoramos resultados”, afirmó.

