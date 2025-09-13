Se corre la tercera fecha del Campeonato de Regularidad Original en San Luis

El domingo desde las 8:30, se disputará la tercera fecha del Campeonato Sanluiseño de Regularidad Original, con largada simbólica en la sede de AVAVIM, Villa Mercedes. El recorrido incluye las localidades de Juan Llerena y Saladillo, donde habrá una parada técnica, y finalizará en El Volcán, con actividades complementarias en Potrero de los Funes.

El presidente de AVAVIM, Jaime Arnijas, en diálogo con VMI Radio 88.1 explicó que esta modalidad busca mantener una velocidad constante en ruta, bajo controles estrictos de tiempo y referencias. “El copiloto es clave: lleva la hoja de ruta, cronometra y entrega las planillas a los fiscalizadores”, señaló.

La inscripción para esta fecha se mantiene abierta y contempla entrenamientos previos, desayunos y almuerzo buffet en Potrero de los Funes, con un costo de $40.000 por binomio. Arnijas destacó que pueden participar autos de distintas categorías, sin necesidad de ser clásicos.

Además de las fechas locales, equipos de Villa Mercedes participan en competencias nacionales, como el Campeonato Mediterráneo de Córdoba, donde el año pasado obtuvieron podios importantes.