Se consolidan los programas para adultos mayores en Villa Mercedes

Por tercera vez, el ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini, mantuvo una reunión con los centros de jubilados y ONG de Villa Mercedes que integran el Consejo Municipal del Adulto Mayor. El encuentro se realizó este miércoles en Casa de Gobierno.

Entre los temas tratados se destacó una nueva edición del programa “Grandes Amigos”. Según adelantó el Ministro, el objetivo es impulsar acciones que promuevan la participación activa, la inclusión de las personas mayores y el fortalecimiento de los centros de jubilados como espacios fundamentales para recomponer el tejido social. Para ello, se planifica una agenda de actividades conjunta.

Durante la reunión, Bertolini entregó al Consejo una Bandera Argentina de ceremonias, solicitada en un encuentro previo. Las entidades, por su parte, invitaron al Ministro a participar de la próxima edición del Calle Angosta Adultos Mayores, programada para el viernes 28 de noviembre.