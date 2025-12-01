Se celebró el Tedeum por el 169° aniversario de Villa Mercedes

Los actos oficiales por el 169° aniversario de la fundación de Villa Mercedes comenzaron este lunes a primera hora. Tras el izamiento de la Bandera Argentina en la Plaza Pedernera, encabezado por el intendente Maximiliano Frontera, se realizó el tradicional tedeum en la Iglesia Nuestra Señora de la Merced, presidido por el obispo de San Luis, Gabriel Barba.

El gobernador Claudio Poggi asistió a la ceremonia junto a su esposa Sandra Correa y al intendente. También participaron legisladores provinciales, concejales y funcionarios municipales y provinciales. En la entrada del templo, el párroco David Picca y la Banda de Música de la V Brigada Aérea “Teniente Manuel Félix Origone” dieron la bienvenida a las autoridades.

Durante la homilía, Barba destacó la importancia de la unidad social y la fe: “Una ciudad la construimos entre todos”, afirmó, y llamó a fortalecer la confianza en momentos complejos para el país. También se refirió a la necesidad de respuestas creativas ante problemáticas sensibles como los suicidios, señalando que “cada vida vale y merece contención y acompañamiento”.

Pidió además trabajar por “una sociedad inclusiva y atenta”, y remarcó que la pobreza trasciende lo material, ya que también afecta la dignidad humana. Antes de finalizar, agradeció a la comunidad por la recepción de la imagen del Cristo de la Quebrada, que recorre la provincia por iniciativa del Obispado.

Al cierre del tedeum, Frontera y Poggi se trasladaron nuevamente a la Plaza Pedernera, donde descubrieron un cartel que identifica el sitio como “Sepulcro del Tte. Gral. Juan Esteban Pedernera”, en reconocimiento a que allí reposan sus restos. Las autoridades depositaron una ofrenda floral al pie del monumento.