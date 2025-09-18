Scrapbooking: recuerdos en papel y creatividad en un encuentro nacional

La técnica del scrapbooking, también conocida como el arte de preservar recuerdos en papel, tendrá su espacio este fin de semana en Villa Mercedes con la realización de la “Mateada Scrapera”, el cuarto encuentro que reúne a aficionadas y profesoras de distintas provincias.

La actividad se desarrollará en el Hotel Epic durante tres jornadas de talleres y propuestas creativas. Según explicó Carina Palacios en VMI Radio 88.1 , impulsora del evento, el scrapbooking “es un hobby que permite crear álbumes, cuadernos o tarjetas, utilizando papeles especiales que protegen las fotos y recuerdos, pero que también se convierte en un momento personal y terapéutico”.

De la edición 2025 participarán 36 personas, provenientes de Tucumán, Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y hasta Tierra del Fuego, donde viaja una profesora especializada en lettering.

La iniciativa surgió durante la pandemia con encuentros virtuales y ahora se consolidó como una cita presencial. “Es como un viaje de fin de curso”, resumió Palacios, quien además dicta talleres mensuales de cuadernación y scrapbooking en la Casa de la Cultura de Villa Mercedes.