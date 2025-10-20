Schiaretti pidió a los sanluiseños votar por “Provincias Unidas”

En un mensaje grabado, el exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, instó a los puntanos a acompañar en las elecciones del 26 de octubre a la lista de Provincias Unidas, encabezada por Andrés Vallone, junto a María Stella y Joaquín Mansilla.

El dirigente nacional remarcó los valores compartidos entre Córdoba y San Luis, a las que definió como “provincias de trabajo y producción” que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

“A los hermanos de San Luis, con los cuales tenemos muchos rasgos en común los cordobeses. Somos provincias que siempre apuestan al progreso y al bienestar de nuestros pueblos”, expresó Schiaretti.

Durante su mensaje, destacó la importancia de fortalecer el federalismo en el Congreso y resaltó que los postulantes de Provincias Unidas “recorren toda la provincia planteando la necesidad de más producción, más empleo y políticas verdaderamente federales”.

Asimismo, subrayó la necesidad del diálogo político, asegurando que los candidatos tienen “el mandato de dialogar con otras fuerzas y con el Gobierno provincial para construir una coalición que permita avanzar más rápidamente”.

Antes de cerrar su mensaje, Schiaretti levantó los puños y reiteró su pedido: