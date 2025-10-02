Santiago del Estero: estaba internada, encendió un cigarrillo, se prendió fuego su camilla y murió

Una mujer de 55 años, identificada como María Juan, falleció en el Hospital Regional de Santiago del Estero luego de que se incendiara su camilla en la sala de terapia intensiva.

El hecho ocurrió días atrás, cuando la paciente permanecía internada bajo asistencia respiratoria tras un accidente en Quimíli. Según la investigación, un familiar ingresó fuera del horario de visitas y le entregó un cigarrillo y un encendedor.

Las cámaras de seguridad confirmaron que quien accedió al área restringida fue su hermano, que se retiró 15 minutos después. Minutos más tarde, la camilla comenzó a prenderse fuego, lo que provocó quemaduras graves en el rostro y las vías respiratorias de la paciente.

Pese al rápido accionar del personal médico, la mujer murió a raíz de las lesiones.

La causa quedó a cargo de tres fiscales locales, quienes iniciaron la toma de declaraciones, pericias técnicas y revisión de las imágenes de seguridad para determinar las circunstancias exactas del hecho.