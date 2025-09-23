Santa Rosa fue sede de una noche de grandes combates en el “José María Gatica”

La velada se desarrolló en el Salón de la Sociedad Socorros Mutuos y reunió a boxeadores de San Luis, Villa Mercedes, La Punta, La Toma y Merlo, consolidando al certamen como un semillero de nuevos talentos del pugilismo provincial.

La secretaria de Deportes, Adelaida Muñiz, destacó que el torneo “termina re bien con 38 campeones, cada gimnasio va a tener su bolsón y cada chico su premio”. Además, subrayó que aún restan tres fechas más: San Francisco del Monte de Oro, Nogolí y Villa Mercedes.

En paralelo, se anunció que en la localidad del departamento Ayacucho se disputará el Regional Femenino, donde la selección puntana enfrentará a San Juan y Mendoza en busca de la clasificación al Nacional.

El campeonato, que inicialmente iba a tener 14 veladas —el doble que en 2024—, sumó una más por el éxito de la convocatoria y el crecimiento de jóvenes en los gimnasios. Finalmente serán 15 fechas, todas con la posibilidad de mostrar habilidades arriba del cuadrilátero, “donde nacen los sueños”.

Resultados destacados en Santa Rosa

Simón Garro (Gym Jani Box – San Luis) venció a Nicolás Tobares (Gym Espartano Box – La Punta) – hasta 63 kg (mayores).

Axel Oviedo (Gym Only Warriors – La Toma) superó a Tomás Villegas (Gym Espartano Box – La Punta) – hasta 81 kg.

Karen Guevara (Gym Chimmi Boxing – La Punta) derrotó a Xiomara Ferreyra (Gym El Luchador – San Luis) – hasta 57 kg.

Alexis Carrizo (Gym JC Box – Villa Mercedes) ganó a Samuel Pizarro (Gym El Tata – Villa Mercedes) – hasta 69 kg.

Thomas Galante (Gym El Luchador – San Luis) se impuso ante Alan Lucero (Gym Jani Box – San Luis) – hasta 62 kg.

Erika Jofre (Gym Villa Celestina – Villa Mercedes) empató con Navia Romero (Gym El Salvador – Villa Mercedes) – hasta 48 kg.

Finales del torneo: