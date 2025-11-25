San Luis ya tiene a sus representantes rumbo a Cosquín 2026

Tras dos jornadas cargadas de talento en La Punta, quedaron definidos los artistas que representarán a San Luis en el escenario mayor del folclore argentino durante el Cosquín 2026. El encuentro, acompañado por el Ministerio de Turismo y Cultura, reunió el 22 y 23 de noviembre a músicos, cantores y bailarines en el Polideportivo local, donde se realizó el Pre Cosquín 2025/26.

El lunes 24, en el cierre provincial, se anunciaron los integrantes de la Delegación que competirá en la final nacional, en la histórica Plaza Próspero Molina.

Ganadores que representarán a San Luis en Cosquín 2026

Tras presentaciones de alto nivel en cada categoría, los seleccionados para llevar la bandera puntana son:

Malambo Solista Femenino: Candela Medero.

Malambo Solista Masculino: Agustín Guiñazú.

Pareja de Baile Tradicional: Avalos – Farías.

Pareja de Baile Estilizado: Luna – Mancheto.

Canción Inédita: Franklin Lucero – “ Recuerdos del alma ”.

Solistas Vocales: Celia Abigail Lugea – Carlos Villegas.

Solista Instrumental: Emmanuel Aguilera.

Conjunto Instrumental: Septeto de Guitarras Cuyanas.

Conjunto de Baile Folclórico: Escuela de Arte de San Luis.

La Delegación puntana resume esfuerzo, trayectoria y crecimiento artístico. Su participación en Cosquín 2026 no solo permitirá mostrar su nivel ante el país, sino también fortalecer la identidad folclórica de la provincia en uno de los escenarios más emblemáticos de Argentina.

San Luis vuelve a decir presente con una delegación diversa y consolidada, lista para dejar bien alto el nombre de la provincia.