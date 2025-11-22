San Luis vive el Pre Cosquín 2025/26: dos días a puro talento

Con una marcada expectativa entre artistas y público, San Luis se prepara para recibir una nueva edición del Pre Cosquín 2025/26, que tendrá lugar el 22 y 23 de noviembre en el Polideportivo de la Ciudad de La Punta.

El evento reunirá a intérpretes de toda la provincia y regiones vecinas, que competirán para representar a San Luis en la etapa final del tradicional festival, prevista para enero en la Plaza Próspero Molina, en Cosquín.

Durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar de todas las categorías oficiales:

Música

Solista Vocal

Dúo Vocal

Conjunto Vocal

Solista Instrumental

Conjunto Instrumental

Danza

Solista de Danza (masculino y femenino)

Pareja de Baile Tradicional

Pareja de Baile Estilizado

Conjunto de Danza

Cada presentación será evaluada por un jurado designado según la normativa del Festival Nacional de Folklore, en línea con el reglamento oficial.

Las audiciones se desarrollarán de manera continua entre el sábado 22 y el domingo 23. Una vez finalizadas, se anunciará a quienes integrarán la Delegación Oficial de San Luis rumbo a Cosquín 2026.

El lunes 24, feriado turístico, se realizará el cierre con entrevistas, despedida de delegaciones y actividades complementarias propuestas por la organización.

Además de su carácter competitivo, el Pre Cosquín se consolida como un espacio de encuentro para bailarines, músicos, docentes, familias y amantes del folklore, fortaleciendo la identidad cultural provincial y promoviendo nuevos talentos.