San Luis: una joven murió tras descompensarse mientras circulaba en moto

Una mujer de 29 años falleció este lunes por la noche tras descompensarse mientras circulaba en motocicleta junto a su pareja y su hija de 7 años.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:15 en calle Marcelino Poblet, entre avenida Justo Daract y calle Chile, en la capital provincial.

Según informaron desde la Comisaría Seccional 6°, un hombre de 35 años relató que conducía su motocicleta Corven Triax 200 acompañado por su pareja y su hija, cuando la mujer manifestó un fuerte dolor en el pecho. Ante la situación, el conductor detuvo la marcha y, en ese momento, la joven se desmayó y cayó al pavimento.

De inmediato acudieron ambulancias del Sempro, cuyo personal médico practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Pese a los intentos, la mujer falleció en el lugar.

La Policía continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.