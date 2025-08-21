San Luis: un motociclista murió tras chocar contra un camión

El siniestro ocurrió en la zona sur de la capital puntana.

Un hombre de 44 años murió este miércoles por la noche luego de protagonizar un choque fatal en la ciudad de San Luis.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:30 en la avenida Presidente Raúl Ricardo Alfonsín (ex ruta 3), entre las calles Salvador Segado y Gervasio Escudero, en la zona sur de la capital.

Según la División Accidentología Vial, el siniestro se produjo cuando una motocicleta Keller Crono Classic 110 cc, que circulaba de sur a norte, impactó contra la parte trasera de un camión Volkswagen Delivery 9.170, conducido por un hombre de 47 años, que giraba hacia el este para ingresar a un predio.

Al lugar llegó personal del Sempro, que constató el deceso inmediato del motociclista.

El alcotest al conductor del camión dio negativo (0,00 g/l). Por orden de la fiscal de turno, Dra. Antonella Romagnoli, se dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial, la detención del chofer del camión y el secuestro de ambos vehículos.

La causa quedó caratulada como “Averiguación homicidio culposo en accidente de tránsito”.