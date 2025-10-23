San Luis: un joven fue hospitalizado tras una descarga eléctrica en un comercio

Un joven de 21 años fue hospitalizado tras recibir una descarga eléctrica en un local comercial de la ciudad de San Luis, en la noche del miércoles 22 de octubre. El hecho ocurrió cerca de las 21:15, en la intersección de las calles Chubut y Mitre.

Según informó la Policía, un adolescente de 17 años, hijo de la propietaria del comercio, relató que ambos se encontraban moviendo un freezer cuando el joven recibió la descarga que lo proyectó hacia atrás.

Una ambulancia del Sempro llegó rápidamente al lugar y trasladó al herido al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, donde el médico de guardia informó que el paciente estaba estable y se le realizarían estudios complementarios.

La propietaria del local, una mujer de 51 años, aseguró que el equipo no presentaba fallas eléctricas previas. En el sitio también trabajó personal de Judiciales de la Comisaría Seccional 1ª, que lleva adelante las averiguaciones correspondientes.