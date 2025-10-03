San Luis sumó 14 medallas este viernes en los Juegos Evita de Mar del Plata y ya son 37

San Luis volvió a brillar en los Juegos Evita que se disputan en Mar del Plata, sumando una destacada cosecha en el cuarto día de competencia. La delegación provincial consiguió dos medallas de oro, siete de plata y cinco de bronce, con actuaciones sobresalientes en disciplinas convencionales, adaptadas y promocionales.

Los oros llegaron de la mano de Alejo Agüero Muñoz, campeón en levantamiento olímpico categoría -79 kg, y de Nara Roy, quien volvió a subirse a lo más alto del podio, esta vez en lanzamiento de bala talla baja.

La cuenta siguió con siete platas: Luisina Escudero (taekwondo -50 kg), Emanuel Mancuso (tenis de mesa adaptado single y mixto junto a Buenos Aires), Nicolás Álamo (bala adaptado), Thiago Molina (200 metros adaptados) y el dúo de e-games (Brawl Stars) integrado por Mateo Rosas y Martina Irusta, protagonistas de una de las disciplinas promocionales más convocantes.

El medallero se completó con cinco bronces: Delfina Ballester (taekwondo -62 kg), Quimey Barrera (levantamiento olímpico -63 kg), el equipo femenino de hockey 7 y los boxeadores Leonel Barroso y Priscila Romero, ambos repitiendo la buena performance que ya habían mostrado en 2024.

La delegación sanluiseña, compuesta por 339 integrantes entre atletas, entrenadores y staff, compite junto a más de 8.600 jóvenes de todo el país en 36 disciplinas convencionales y adaptadas, además de cuatro promocionales.

Este sábado se disputará la última jornada de competencias, donde San Luis buscará ampliar su medallero en BMX freestyle, boxeo, futsal, beach handball, beach vóley y vóley indoor. Luego del almuerzo de despedida, la delegación emprenderá el regreso, con arribo previsto para el domingo a la mañana, cargando medallas y experiencias inolvidables de una semana a puro deporte e integración.