San Luis se alista para competir en los Juegos Binacionales de Chile

El deporte sanluiseño sigue demostrando su compromiso con la competencia y el alto rendimiento. Tras su participación en los Juegos Nacionales Evita, muchos atletas locales ya retomaron sus entrenamientos con la mirada puesta en los Juegos Binacionales de Integración Andina Cristo Redentor, que se desarrollarán en Chile a partir del 9 de noviembre de 2025.

El evento reunirá nueve disciplinas deportivas: básquet, tenis, tenis de mesa, taekwondo, natación, ciclismo, atletismo, handball y vóley, donde los deportistas puntanos buscarán medirse con los mejores representantes de las provincias vecinas y del país anfitrión.

“Seleccionamos a los mejores atletas de la provincia bajo distintos criterios que garantizan reunir a la élite del deporte sanluiseño. Cada equipo trabaja aspectos técnicos y tácticos específicos para llegar con la mejor preparación posible”, detalló Guillermo Benavidez, director de Deporte Federado.

El funcionario añadió que la delegación arribará a la región chilena del Maule el domingo 9 de noviembre, para comenzar la competencia al día siguiente. “Será una semana intensa de actividad en instalaciones de primer nivel. Desde el Gobierno de San Luis se trabaja para asegurar las mejores condiciones de alojamiento, alimentación y entrenamiento, acompañando a nuestros deportistas en todo momento”, concluyó Benavidez.