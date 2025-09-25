San Luis presentó su temporada turística con “50 Festivales” como eje cultural

El salón “Malvinas Argentinas” fue escenario este miércoles del lanzamiento de la temporada turística de San Luis, que se extenderá desde noviembre hasta Semana Santa. El evento incluyó números artísticos y la presentación del programa “50 Festivales de San Luis”, que busca consolidar la identidad cultural de cada localidad y potenciar la economía regional.

El gobernador Claudio Poggi destacó que la iniciativa se enmarca en la Semana del Turismo y anticipó la participación de la provincia en la Feria Internacional del Turismo (FIT) en Buenos Aires. “El turismo es un gran generador de trabajo. Si la temporada es exitosa, generamos empleo en todos los rubros vinculados a servicios, comercio y cultura”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto, subrayó el rol estratégico del sector privado en materia de precios, calidad y capacitación, al tiempo que anunció un programa de asesoramiento técnico y artístico para emprendedores y artistas.

La noche incluyó la participación de Mario Loyola, Julio Zalazar (Algarroba.com), el ballet Despertares y la Compañía Danzante, entre otros, además de la presencia de la mascota oficial “Chocoluis”.

Intendentes de distintas localidades anticiparon la realización de festivales emblemáticos:

Festival del Río Conlara (10 de enero, Santa Rosa del Conlara).

Fiesta Nacional Valle del Sol (6 al 8 de febrero, Villa de Merlo).

Festival Provincial del Queso y Quesillo Puntano (7 de febrero, Villa de la Quebrada).

Festival de los Vientos (10 y 11 de enero, La Punta).

Cada municipio recibirá financiamiento para logística, seguridad, salud y promoción, con montos que variarán según la magnitud del evento.