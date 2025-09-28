San Luis: murió un hombre tras un golpe en una pelea vecinal

Un hecho de violencia en el barrio Florencio Navarro terminó con la vida de Flavio Andrés Cortez Ocampo, de 33 años, quien falleció este sábado en el Hospital Central “Ramón Carrillo” luego de agonizar desde el jueves.

Según la investigación, el jueves al mediodía se produjo una discusión entre vecinos que habían estado bebiendo. En ese contexto, un joven de 24 años agredió a otro hombre y Cortez Ocampo intentó intervenir. El atacante lo amenazó y luego le aplicó un puñetazo directo en el rostro.

El golpe provocó que la víctima cayera al suelo y golpeara su cabeza contra un poste de luz, lo que le ocasionó una grave lesión. Aunque fue trasladado de urgencia, nunca logró recuperarse y murió este sábado a las 15:20.

La fiscal de Instrucción N°4, María del Valle Durán, ordenó la detención del presunto agresor, quien fue arrestado horas más tarde por el Comando Radioeléctrico en la intersección de Santa Fe y La Merced. Personal de la Comisaría 4ª y del Departamento de Homicidios realizó pericias y relevó cámaras de seguridad. La causa fue caratulada como homicidio.

Vecinos que presenciaron el hecho relataron que la escena fue estremecedora: “Se escuchó un solo golpe y después el ruido seco de la cabeza contra el poste”, comentó una testigo. La comunidad permanece conmocionada.