San Luis lidera el país en donación de órganos

Durante el Reporte del Programa Nacional de Procuración, presentado en el Congreso, San Luis se ubicó como la provincia con más donantes por millón de habitantes, muy por encima del promedio nacional. El mayor aporte provino del equipo de la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT) del Hospital Central ‘Dr. Ramón Carrillo’, responsable del 76% de las procuraciones provinciales.

Este rendimiento permitió aumentar la cantidad de trasplantes y consolidó el reconocimiento al profesionalismo del sistema de salud provincial, resultado de una coordinación interinstitucional eficiente. El informe destacó especialmente el rol del Hospital Central, pieza clave en este logro histórico.

El trabajo articulado involucró a profesionales de la UHPROT, el Laboratorio Central y la Unidad de Trasplante Renal del Hospital Central, entre ellos: Viviana Roldan, Noelia Reinoso, Julio Bittar (jefe de Trasplante Renal), Paula Arenas (subjefa), Matías Suárez (subjefe de Nefrología), Ana Costas (Unidad de Trasplante de Córneas), y los bioquímicos Diego Balada, Mariela Coria y Betiana Rossi. También participaron Jorge Ochoa y Marcelo Dasso del CUCAI San Luis.

La provincia expresó su agradecimiento a los donantes y sus familias, quienes, en contextos de profundo dolor, realizan un gesto solidario que permite salvar y transformar vidas.