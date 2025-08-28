San Luis lanza una nueva velada del Campeonato Provincial de Boxeo Amateur

La Secretaría de Deportes de San Luis, encabezada por María Adelaida Muñiz, anunció una nueva fecha del Campeonato Provincial de Boxeo Amateur “José María Gatica” y el inicio de una capacitación oficial en fiscalización, arbitraje y reglamento.

El evento se realizará este viernes en La Punilla, con una velada que contará con 12 combates, de los cuales cinco serán finales del campeonato. También habrá peleas clasificatorias para los Juegos Nacionales Evita y el Torneo Nacional de Mayores. La pelea central será entre Santiago Giordano (San Luis) y Román Santiago (La Punta), ambos invictos en la categoría de 64 kilos.

Según destacó el coordinador provincial, Sergio Medina, la competencia busca consolidar a San Luis como semillero de talentos, mientras que el presidente de la Federación Argentina de Boxeo (FAB), Luis Doffi, valoró que la provincia registre más de 150 combates en 14 veladas anuales, lo que la convierte en “un ejemplo a nivel nacional”.

En paralelo, este jueves a las 17:30, en el Cine Teatro San Luis, comenzará un curso de cinco meses de duración, presencial y virtual, destinado a jueces, árbitros, técnicos y participantes. La capacitación otorgará certificación oficial y será la primera en el país en difundir el nuevo reglamento internacional de boxeo amateur, aprobado en julio y que entrará en vigencia en enero de 2026.

La iniciativa, organizada junto a la Escuela Argentina de Boxeo y la FAB, apunta a jerarquizar la disciplina, ofrecer una salida laboral y reforzar el rol del deporte como herramienta de inclusión social.

La directora provincial de Boxeo, Eva Gatica, resaltó que ya hay más de 250 inscriptos de toda la provincia, agradeciendo al gobernador Claudio Poggi por “apostar al boxeo como un espacio de valores, respeto y contención para los jóvenes”.