San Luis: investigan un incendio presuntamente intencional en el barrio José Hernández

Durante la madrugada de este lunes 20 de octubre, alrededor de las 3:30, un incendio estructural se desató en el barrio José Hernández de la ciudad de San Luis, específicamente en el sector manzana 1, monoblock 2. El fuego afectó cocheras precarias construidas con tarimas, postes de madera y techos de nylon y chapa, donde se encontraban motocicletas, bicicletas y herramientas.

Ante la emergencia, efectivos de la Unidad Operativa Patrulla de Infantes acudieron rápidamente al lugar y solicitaron apoyo a la Dirección General de Bomberos de la Policía. Las tareas de extinción se llevaron a cabo junto a Bomberos Voluntarios de San Luis, logrando controlar las llamas tras un intenso operativo.

Por precaución, las viviendas cercanas fueron evacuadas, y las personas afectadas recibieron asistencia médica del Sempro. Si bien no se registraron heridos de gravedad, una efectiva policial, un hombre de 69 años y una mujer de 62 fueron trasladados a la Clínica Italia y al Hospital del Norte por inhalación de humo.

Luego de sofocar el incendio, los bomberos realizaron tareas de enfriamiento en el área afectada. Según los primeros indicios, el fuego podría haber sido provocado en el marco de un conflicto entre dos familias del barrio, aunque las investigaciones continúan para determinar las causas exactas del siniestro.