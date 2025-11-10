San Luis inicia su camino en los Juegos Binacionales 2025 en Chile

La delegación sanluiseña arribó este domingo a Chile, donde participará desde este lunes en los Juegos Binacionales de Integración Andina “Cristo Redentor” 2025. El acto inaugural se realizará a las 11:30 en la ciudad de Talca, marcando el inicio de cinco días de competencia que reunirán a más de 1.400 deportistas federados de Argentina y Chile.
El equipo de San Luis está compuesto por 178 integrantes, entre deportistas, entrenadores, cuerpo médico y staff técnico de la Secretaría de Deportes. Serán 135 atletas quienes representarán a la provincia en ocho disciplinas: vóley, básquet, handball, atletismo, ciclismo, tenis, tenis de mesa y natación (esta última debutará el martes).
Los Juegos Binacionales se realizan desde 1998 y reúnen a jóvenes de entre 14 y 18 años de las provincias argentinas de San Luis, Mendoza, San Juan y Córdoba, junto con las regiones chilenas de Maule, Metropolitana, O’Higgins y Valparaíso.
Este lunes, los representantes sanluiseños debutarán en casi todas las disciplinas:
-
🏀 Básquet masculino: 9:00 vs. O’Higgins
-
🏀 Básquet femenino: 15:00 vs. Maule
-
🎾 Tenis (M/F): 9:00 singles / 15:00 dobles
-
🏓 Tenis de mesa (M/F): 9:30 a 13:00 y 15:00 a 18:30 (por equipos)
-
🏐 Vóley masculino: 11:00 vs. O’Higgins
-
🏐 Vóley femenino: 17:00 vs. Metropolitana
-
🤾 Handball masculino: 17:00 vs. Maule
-
🤾 Handball femenino: 17:00 vs. Metropolitana
-
🏃 Atletismo: desde las 18:00
-
🚴 Ciclismo: desde las 19:00