San Luis inicia su camino en los Juegos Binacionales 2025 en Chile

La delegación sanluiseña arribó este domingo a Chile, donde participará desde este lunes en los Juegos Binacionales de Integración Andina “Cristo Redentor” 2025. El acto inaugural se realizará a las 11:30 en la ciudad de Talca, marcando el inicio de cinco días de competencia que reunirán a más de 1.400 deportistas federados de Argentina y Chile.

El equipo de San Luis está compuesto por 178 integrantes, entre deportistas, entrenadores, cuerpo médico y staff técnico de la Secretaría de Deportes. Serán 135 atletas quienes representarán a la provincia en ocho disciplinas: vóley, básquet, handball, atletismo, ciclismo, tenis, tenis de mesa y natación (esta última debutará el martes).

Los Juegos Binacionales se realizan desde 1998 y reúnen a jóvenes de entre 14 y 18 años de las provincias argentinas de San Luis, Mendoza, San Juan y Córdoba, junto con las regiones chilenas de Maule, Metropolitana, O’Higgins y Valparaíso.

Este lunes, los representantes sanluiseños debutarán en casi todas las disciplinas: