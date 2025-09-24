San Luis: incautaron droga por más de 11 millones y desarticularon una banda

Este martes 23 de septiembre, la Policía de San Luis, a través de la Dirección Lucha Contra el Narcotráfico y con intervención del Juzgado Federal, llevó adelante un procedimiento en el marco de la Ley 23.737 de Estupefacientes, logrando desarticular una organización dedicada a la comercialización de drogas.

El operativo comenzó con la interceptación de un Volkswagen Gol en el barrio Viviendas Productivas de la capital puntana. El vehículo era conducido por un hombre de 35 años, uno de los investigados. En su poder se secuestraron 73 gramos de cocaína distribuidos en 11 envoltorios (292 dosis), valuados en alrededor de 1.460.000 pesos, además de una balanza de precisión, un celular, dinero en efectivo y el rodado.

Con orden del juez federal Juan Esteban Maqueda, se realizaron luego tres allanamientos en distintos puntos de la ciudad:

Una vivienda en calle Martín de Loyola al 400 , residencia de un hombre de 49 años.

Un domicilio en calle La Madrid al 2400 , propiedad del primer detenido.

Un resto bar en avenida Illia al 300, vinculado al segundo investigado.

En los procedimientos se incautaron 464 gramos de cocaína distribuidos en 146 envoltorios (1.856 dosis valuadas en 9.200.000 pesos), 34 gramos de marihuana (102 dosis valuadas en 306.000 pesos), dos balanzas de precisión, un DVR, recortes de nylon y dinero en efectivo.

Finalmente, el juez dispuso la detención e incomunicación de los dos hombres, quienes quedaron a disposición de la Justicia Federal.