San Luis: incautan droga por $66 millones y detienen a cinco personas

Este lunes 8 de septiembre, efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico realizaron cinco allanamientos en la ciudad de San Luis, en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

Los operativos, ordenados por el Juzgado Federal de San Luis, permitieron incautar droga valuada en más de $66 millones, anular cinco centros de distribución y detener a cinco personas.

En total, la Policía secuestró 6.330 gramos de marihuana (equivalentes a 18.990 dosis) y 14 gramos de cocaína (56 dosis). También hallaron armas de fuego, proyectiles, teléfonos celulares, balanzas de precisión, dinero en efectivo y elementos vinculados a la comercialización.

Los detenidos son dos hombres de 33 y 36 años y tres mujeres de 26, 27 y 28 años. Además, se investigan posibles vínculos con un interno de 31 años alojado en el Complejo Penitenciario Pampa de las Salinas, donde se secuestraron elementos relacionados con la causa.

El operativo contó con la participación de efectivos de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) N° 1, Policía Científica y la Compañía de Operaciones de Alto Riesgo (COAR).