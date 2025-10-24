San Luis hizo historia: cuatro trasplantes en 11 horas y media

El Sistema Público de Salud provincial volvió a destacarse en el ámbito internacional. El Servicio de Cirugía Hepato Biliopancreática y Trasplante del Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” fue protagonista del XXVI Congreso Latinoamericano y del Caribe de Trasplante, realizado en Paraguay, donde presentó un hito histórico para la medicina argentina: cuatro trasplantes consecutivos en apenas 11 horas y 30 minutos.

La exposición estuvo a cargo de la cirujana Sofía Delfino, Fellow en Cirugía Hepato Biliopancreática y Trasplante, quien representó al hospital puntano y compartió la experiencia ante especialistas de toda la región.

El doctor Pablo Farinelli, jefe del Servicio de Cirugía HPB y Trasplante, subrayó la magnitud del logro: “Se trató de cuatro trasplantes realizados en menos de 12 horas por el mismo equipo. Es un récord a nivel nacional y latinoamericano que resalta la eficiencia y la coordinación del grupo de trabajo”.

El procedimiento involucró a un equipo multidisciplinario que integró la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos (UHPrOt), junto con profesionales de cirugía, urología y nefrología.

Durante su exposición, Delfino explicó que el objetivo fue mostrar los resultados alcanzados mediante los lineamientos del modelo Lean Healthcare, un sistema que optimiza procesos hospitalarios y garantiza la seguridad del paciente. “El mensaje fue claro: con un equipo comprometido, protocolos adecuados y enfoque en la seguridad, se pueden lograr resultados extraordinarios en poco tiempo”, expresó la cirujana.

El trabajo fue recibido con gran interés por parte de los asistentes y será publicado en la Revista de la Sociedad Argentina de Trasplantes, consolidando su valor científico.

Además de Delfino y Farinelli, participó el subjefe de Cirugía HPB, Luis Mercado, quien acompañó la presentación.

Farinelli destacó la importancia de difundir los avances médicos locales en espacios científicos, ya que “visibilizan el trabajo del hospital y posicionan a San Luis en la medicina regional”.