Efectivos de la Comisaría Seccional 4.ª intervinieron ante un hecho de robo y daños en el Cementerio del Rosario, ubicado en la intersección de Ayacucho y Santa Fe.

Durante un recorrido preventivo, la policía fue alertada por un vecino sobre un individuo que había provocado daños en varios nichos y sustraído elementos. Minutos después, el sospechoso fue interceptado a pocos metros del cementerio, portando una bolsa con peluches, rosarios e imágenes religiosas.

Según las investigaciones, el hombre de 31 años frecuenta el lugar para cometer este tipo de delitos y registra múltiples arrestos previos por hechos similares. Ante las contradicciones en sus declaraciones y la dudosa procedencia de los objetos, fue demorado.

En el operativo trabajaron personal de la Policía Judicial de la Comisaría Seccional 4.ª, donde quedó alojado, y Policía Científica, encargada de recolectar pruebas y relevar la escena.