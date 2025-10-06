San Luis: demoraron a una mujer por negarse a pagar un viaje en taxi

Efectivos del Comando Radioeléctrico de San Luis demoraron en la madrugada de este lunes 6 de octubre a una mujer de 40 años, luego de que se negara a abonar un viaje en taxi valuado en $11.000.

El procedimiento tuvo lugar en las inmediaciones de las avenidas España y Lafinur, cuando un taxista de 56 años alertó a los agentes motorizados sobre la situación. Al arribar al lugar, los uniformados encontraron a la mujer —reconocida en el ámbito delictivo— dentro del vehículo.

Tras identificarla, fue demorada y trasladada a la Comisaría Seccional 4ª, donde se labraron las actuaciones correspondientes.