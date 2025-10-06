San Luis: demoraron a una mujer por negarse a pagar un viaje en taxi

La mujer, conocida por antecedentes delictivos, fue interceptada por la Policía tras la denuncia de un taxista.

Efectivos del Comando Radioeléctrico de San Luis demoraron en la madrugada de este lunes 6 de octubre a una mujer de 40 años, luego de que se negara a abonar un viaje en taxi valuado en $11.000.

El procedimiento tuvo lugar en las inmediaciones de las avenidas España y Lafinur, cuando un taxista de 56 años alertó a los agentes motorizados sobre la situación. Al arribar al lugar, los uniformados encontraron a la mujer —reconocida en el ámbito delictivo— dentro del vehículo.

Tras identificarla, fue demorada y trasladada a la Comisaría Seccional 4ª, donde se labraron las actuaciones correspondientes.