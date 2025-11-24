San Luis definió el cierre del ciclo lectivo 2025 para el 19 de diciembre

En San Luis, el ciclo lectivo 2025 finalizará el 19 de diciembre, según lo establecido por el Decreto Nº 13183-ME-2024, que fija el cierre de actividades escolares en toda la provincia.

Más de 125.000 estudiantes atraviesan las últimas semanas del año, que incluirán instancias de evaluación y el cierre formal del ciclo.

Fechas de exámenes

Nivel Primario

Del 9 al 16 de diciembre: período de recuperación.

Nivel Secundario

Del 2 al 5 de diciembre: exámenes previos (sin suspensión de actividades).

Del 9 al 16 de diciembre: mesas de exámenes regulares, libres y equivalencias (con actividades mediante estrategias mixtas).

Con este cronograma, San Luis avanza hacia el cierre de otro año académico, reforzando el compromiso provincial con el fortalecimiento educativo.