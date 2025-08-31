San Luis celebró el 1° Foro de Mujeres Líderes con más de 200 participantes

Con la lectura de las conclusiones de las 22 mesas de trabajo, finalizó el 1° Foro de Mujeres Líderes en San Luis, realizado en la Caja de los Trebejos del Hotel Potrero de los Funes. El encuentro fue organizado por la provincia con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), organismo al que San Luis volvió a integrarse después de 18 años.

Más de 200 referentes femeninas de los ámbitos público, privado y del tercer sector participaron del foro, que se desarrolló bajo el lema “Por la Educación y el Trabajo”. Allí se abordó el rol de la mujer en áreas clave como la economía, la producción, la industria, la política, la cultura y la sociedad.

El acto de apertura estuvo encabezado por el gobernador Claudio Poggi, quien acompañó el inicio de las actividades. La coordinación general estuvo a cargo de María Eugenia Vergés, responsable de la Unidad de Enlace Provincial con el CFI.

“La propuesta fue consensuar temas y problemas de cada sector, para luego avanzar en ideas y soluciones. Queremos que de este encuentro surja una agenda de trabajo”, explicó Vergés.

Las mesas trabajaron en cinco ejes temáticos:

Actividad Económica, Formación y Trabajo

Tecnologías e Inteligencia Artificial Aplicadas al Desarrollo

Seguridad, Normativas y Protección de las Personas

Salud, Discapacidad y Desarrollo Humano

Instituciones para el Funcionamiento del Estado

Cada grupo eligió una representante que expuso las reflexiones finales en el plenario. “Buscamos que sea un incentivo para que más mujeres se animen a liderar y participar en próximos espacios”, agregó Vergés.

La comisión organizadora estuvo integrada además por la ministra de Seguridad Nancy Sosa, la directora de Personería Jurídica Lorena Domínguez, la productora Mariela Thimental (Gin Eternal), la docente Carina Guiñazú (El Volcán) y la directora de Beneficios Estudiantiles Candela Escudero.

ANSL