San Luis: buscan a una joven desaparecida desde el 14 de agosto

La Policía de la Comisaría Seccional 4° solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Flavia Alejandra Vera, de 24 años, domiciliada en la ciudad de San Luis.

La denuncia fue realizada por su madre, quien informó que la joven se ausenta de su hogar desde el 14 de agosto de 2025.

Según la descripción brindada, Flavia mide 1,60 metros, es de contextura delgada, tez blanca, ojos marrones y cabello castaño oscuro. Como particularidad, posee un tatuaje de mariposa en la mano derecha.

Al momento de su desaparición vestía jeans con tachas en los bolsillos delanteros, una remera rosa y zapatillas deportivas del mismo color.

Las autoridades solicitan que cualquier información sea comunicada al 911 o a la dependencia policial más cercana.