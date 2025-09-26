San Luis bajo alerta: vientos y tormentas para este viernes

La Red de Estaciones Meteorológicas emitió un alerta por vientos intensos y tormentas aisladas que afectarán a gran parte de la provincia durante el viernes 26.
El cielo comenzará parcialmente nublado en el sur provincial, con probabilidad de lluvias y tormentas desde la tarde, desplazándose hacia el norte a medida que avance un frente frío.
Las temperaturas mínimas rondarán los 10°C y las máximas los 26°C.
Alertas vigentes
-
Durante la primera parte del día, el viento norte traerá ráfagas muy fuertes en el norte y centro provincial.
-
Por la tarde, ingresará viento sureste, entre moderado y regular, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.
-
Se esperan fenómenos acompañados de chaparrones intensos, granizo, actividad eléctrica y ráfagas violentas.
La REM informó que, en las últimas horas, las ráfagas más fuertes se registraron en el aeropuerto de San Luis (77 km/h), seguido por Valle de Pancanta (72 km/h) y La Punta-Soven (70 km/h).
Pronóstico extendido
-
Sábado 27: descenso de temperaturas (mínimas de 8°C y máximas de 20°C), cielo despejado y viento sureste con ráfagas intensas al inicio de la jornada, disminuyendo hacia la tarde.
-
Domingo 28: mejora en las condiciones, cielo mayormente despejado y ascenso térmico, con mínimas de 7°C y máximas de 25°C. Viento norte con ráfagas en el noroeste provincial.