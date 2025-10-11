San Luis bajo alerta: riesgo extremo de incendios forestales

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), junto al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), emitió una alerta por riesgo extremo de incendios forestales que afecta a gran parte del país, con especial impacto en San Luis.

Según el reporte, las regiones sur y este de la provincia permanecerán bajo nivel “rojo”, que indica peligro extremo, mientras que la zona central fue catalogada con riesgo “muy alto” (naranja).

El aviso, que se extiende hasta el lunes 13 de octubre, prevé una leve mejora en el índice: el sur y este pasarán a riesgo “muy alto”, y el centro a “alto” (amarillo).

Los informes se elaboran a partir del Fire Weather Index (FWI), un sistema canadiense que permite medir las condiciones meteorológicas propicias para el desarrollo de incendios. Su objetivo es alertar, concientizar y promover medidas preventivas para evitar daños a la biodiversidad y a la fauna autóctona.

Las autoridades recordaron que, en caso de observar humo o fuego, es fundamental comunicarse de inmediato con:

📞 Bomberos (100)

📞 Dirección de Prevención y Gestión de Emergencias (103)

📞 Policía (911)

o con el cuartel local correspondiente.