San Luis bajo alerta por inestabilidad y altas temperaturas

San Luis atraviesa una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica y un fuerte ascenso térmico, según los reportes difundidos por la Red de Estaciones Meteorológicas (REM) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Pasado el mediodía, la REM emitió un alerta por tormentas para toda la provincia, vigente hasta las 6 de este jueves. Durante la tarde y la noche se prevé el desarrollo de lluvias y tormentas aisladas, con variaciones de intensidad y la posibilidad de un incremento en su fuerza con el correr de las horas.

Los organismos anticipan que estos fenómenos pueden incluir abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas intensas de viento.

Al mismo tiempo, el SMN sostiene un alerta amarillo por calor para las zonas bajas de Junín, Chacabuco y San Martín, donde las temperaturas elevadas podrían generar impactos leves a moderados en la salud. Este nivel requiere especial atención en niños y niñas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Por otra parte, el mapa de alertas del SMN ubica a casi todo el territorio provincial bajo nivel amarillo por tormentas.