San Luis bajo alerta por fuertes vientos y descenso de temperatura

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) informó que este lunes 27 de octubre la provincia de San Luis enfrentará una jornada ventosa, con lluvias aisladas y marcado descenso térmico.

El cielo permanecerá mayormente nublado, con precipitaciones y lloviznas durante todo el día. Hacia la noche, podría registrarse caída de nieve o aguanieve en zonas serranas.

Las temperaturas mínimas rondarán los 3°C, mientras que las máximas alcanzarán los 16°C.

El viento soplará del sureste entre 29 y 48 km/h, con ráfagas superiores a los 70 km/h, especialmente en las regiones centro y norte de la provincia.

La REM emitió una alerta meteorológica vigente hasta las 20:00 del lunes, por vientos intensos del cuadrante sureste que afectarán principalmente a los departamentos Pueyrredón, Belgrano, Ayacucho y Junín.

Para el martes 28 de octubre, la REM prevé continuidad del descenso térmico y persistencia de la inestabilidad.

El cielo permanecerá mayormente nublado, con lluvias y lloviznas aisladas en el norte y centro de la provincia. En las zonas más elevadas de las sierras no se descarta la caída de aguanieve o nieve.

Las mínimas llegarán a los 2°C, y las máximas no superarán los 15°C.

El viento soplará del este entre leve y moderado (12 a 28 km/h), aunque durante la mañana podrían registrarse ráfagas de hasta 55 km/h en el centro provincial, disminuyendo hacia la tarde.