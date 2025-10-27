San Luis bajo alerta por fuertes vientos y descenso de temperatura

Lunes y martes con inestabilidad, lluvias y posibilidad de nieve en zonas serranas

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) informó que este lunes 27 de octubre la provincia de San Luis enfrentará una jornada ventosa, con lluvias aisladas y marcado descenso térmico.
El cielo permanecerá mayormente nublado, con precipitaciones y lloviznas durante todo el día. Hacia la noche, podría registrarse caída de nieve o aguanieve en zonas serranas.

Las temperaturas mínimas rondarán los 3°C, mientras que las máximas alcanzarán los 16°C.
El viento soplará del sureste entre 29 y 48 km/h, con ráfagas superiores a los 70 km/h, especialmente en las regiones centro y norte de la provincia.

La REM emitió una alerta meteorológica vigente hasta las 20:00 del lunes, por vientos intensos del cuadrante sureste que afectarán principalmente a los departamentos Pueyrredón, Belgrano, Ayacucho y Junín.

Para el martes 28 de octubre, la REM prevé continuidad del descenso térmico y persistencia de la inestabilidad.
El cielo permanecerá mayormente nublado, con lluvias y lloviznas aisladas en el norte y centro de la provincia. En las zonas más elevadas de las sierras no se descarta la caída de aguanieve o nieve.

Las mínimas llegarán a los 2°C, y las máximas no superarán los 15°C.
El viento soplará del este entre leve y moderado (12 a 28 km/h), aunque durante la mañana podrían registrarse ráfagas de hasta 55 km/h en el centro provincial, disminuyendo hacia la tarde.