San Luis avanza en seguridad: la Policía estrenó el sistema “Misión Crítica”

El Centro de Monitoreo 911 puso en marcha oficialmente el nuevo sistema de comunicación “Misión Crítica”, una herramienta tecnológica diseñada para optimizar la coordinación operativa de las Fuerzas de Seguridad de la provincia. El acto, realizado en el edificio Herradura de Casa de Gobierno, contó con la presencia del gobernador Claudio Poggi, quien aprovechó la ocasión para saludar al cuerpo policial en su día.

El sistema transmite voz y datos exclusivamente a las fuerzas policiales, utilizando el estándar TETRA, una red de radiocomunicación digital, troncalizada y encriptada. Esta tecnología refuerza la seguridad de las transmisiones y mejora la capacidad de respuesta ante situaciones críticas.

La ministra de Seguridad, Nancy Sosa, junto al director de Tecnología, Javier Salomón, explicó al mandatario los alcances del proyecto: cada equipo de radio posee un chip grabado de fábrica que impide la intercepción de las comunicaciones, además de permitir la geolocalización en tiempo real de cada agente.

“Podremos ver dónde está cada efectivo y coordinar mejor los operativos. Si hay una persecución o una emergencia, todos los equipos se conectan automáticamente en la misma red”, detallaron los funcionarios.

Con cobertura en toda la provincia, las comunicaciones serán gestionadas directamente desde el despacho del 911.

“Antes, las radios se comunicaban entre sí, lo que generaba duplicación de recursos. Ahora el despacho envía a las unidades más cercanas, optimizando la respuesta”, precisaron desde el área técnica.

El sistema también incluye botones de emergencia, función de “hombre caído” y activación automática de micrófono en caso de peligro, permitiendo una asistencia inmediata al agente afectado.

Durante la demostración, Poggi saludó a los efectivos a través del nuevo sistema y destacó la importancia del avance: “Estamos dando un salto de calidad en comunicación y seguridad al servicio del ciudadano. Esta tecnología brinda mayor protección al agente y una respuesta más rápida ante emergencias.”

Según el director Javier Salomón, la primera etapa abarca San Luis capital, el Gran San Luis, Villa Mercedes y zonas aledañas, además de Villa de Merlo, Santa Rosa del Conlara y San Francisco del Monte de Oro. En total, ya funcionan 230 equipos instalados en comisarías y móviles, junto a 500 handys y otros 500 dispositivos para patrulleros.

“El sistema TETRA permite mantener la comunicación en toda la provincia, incluso durante persecuciones o traslados, garantizando una red estable, encriptada y centralizada”, resumió Salomón.