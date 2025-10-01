San Luis arrancó con medallas en los Juegos Evita

Este martes se puso en marcha una nueva edición de los Juegos Evita en Mar del Plata, con la participación de la delegación sanluiseña integrada por 339 representantes que competirán en 36 disciplinas hasta el sábado 4 de octubre. La secretaria de Deporte, Adelaida Muñiz, acompañó a las selecciones provinciales en su primera jornada.

La primera medalla para San Luis llegó de la mano de María Paz Peralta, quien obtuvo plata en ciclismo femenino sub 16 (500 metros). En natación, el equipo sumó dos bronces: uno en la posta 4×50 mixta (con Ramiro Cuello, Francisca Rodríguez, Margarita Aversa y Juan Manuel Peralta) y otro gracias a Aversa en los 200 metros libres femeninos.

El arranque fue prometedor en otras disciplinas. El básquet 3×3 femenino venció en su debut a San Juan; el taekwondo celebró cinco victorias en seis combates; y el judo inició con triunfos de Xiomara Oros y Paula Torres Brandani, quienes este miércoles buscarán avanzar a la fase de medallas.

En deportes colectivos, el futsal goleó 6-1 a Buenos Aires, mientras que el tenis de mesa y los e-sports también aportaron victorias. El atletismo, handball y vóley de playa tuvieron un buen estreno, al igual que la lucha, el rugby 7, la natación adaptada y el canotaje en modalidad slalom.

Las gimnastas artísticas realizaron su prueba de elementos y entrarán en competencia este miércoles, jornada en la que también será el turno de bádminton, esgrima, hockey 7, tiro, tiro con arco y el resto de los deportes adaptados. Además, debutarán las dos disciplinas promocionales de esta edición: penales de fútbol y triples de básquet.