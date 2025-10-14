San Luis Agua intensifica la limpieza de canales en Villa Mercedes

El personal de San Luis Agua lleva adelante la limpieza y mantenimiento de los canales de riego en Villa Mercedes, una labor clave para garantizar el buen funcionamiento del sistema de distribución de agua cruda.

Estos trabajos resultan esenciales, ya que la acumulación de residuos puede provocar tapones y anegamientos en las calles cercanas a los canales.

Las cuadrillas operan sobre los dos sistemas principales, conocidos como “Margen Izquierdo” y “Margen Derecho”, que en conjunto recorren unos 50 kilómetros y reciben el suministro del dique Vulpiani, una de las obras hidráulicas más emblemáticas de la provincia.

Durante las tareas, se retira gran cantidad de basura arrojada en las inmediaciones, un factor que compromete el flujo del agua y puede afectar el abastecimiento de riego. Por tal motivo, el organismo insta a la comunidad a no arrojar residuos en estos espacios, recordando que la limpieza y el cuidado son responsabilidad compartida.