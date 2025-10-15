San Juan: un niño murió alcanzado por una bala perdida en una pelea entre bandas

Un niño de 8 años, identificado como Emir Barboza, fue asesinado durante un enfrentamiento entre bandas en la provincia de San Juan. El menor, que no tenía relación con el conflicto, recibió un disparo en el tórax mientras se encontraba en las inmediaciones del barrio Valle Grande.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando dos grupos del complejo habitacional se tirotearon, y una de las balas perdidas impactó en el cuerpo del niño.

Emir fue trasladado de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, pero los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales. La profesional Ana Bruna, encargada de la autopsia preliminar, detalló que el menor presentaba una herida de entrada de 1×1 centímetro en el pecho y que la bala quedó alojada en su cuerpo.

Tras conocerse el caso, personal de la Comisaría 38°, Criminalística y la UFI de Delitos Especiales realizaron un operativo que terminó con siete detenidos, entre ellos un menor de edad. Además, se secuestraron dos armas de fuego, que serán peritadas para determinar si una de ellas fue utilizada en el crimen.

Mientras tanto, familiares y amigos del pequeño Emir expresaron su profundo dolor y pedido de justicia a través de las redes sociales.