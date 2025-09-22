San Jerónimo: detuvieron a un hombre por incendiar la casa de su vecino

En la madrugada del domingo 21 de septiembre, alrededor de las 2:00, un hombre de 34 años se presentó en la Subcomisaría 20° y confesó haber prendido fuego el departamento de su vecino, de 44 años, ubicado en inmediaciones de la ex ruta nacional 147 y ruta provincial 15, en San Jerónimo.

Según los primeros datos, ambos habían estado ingiriendo bebidas alcohólicas y, tras una fuerte discusión, se produjo una pelea. En ese contexto, el sospechoso ingresó a la vivienda, roció el lugar con nafta y provocó el incendio.

Los efectivos policiales acudieron de inmediato, logrando sofocar las llamas con la ayuda de vecinos de la zona, evitando que el fuego se propagara. En el interior de la vivienda se encontraban dos hermanos, quienes lograron salir a tiempo, sin resultar heridos.

El siniestro ocasionó daños parciales en el departamento. Como consecuencia del operativo, un policía resultó afectado por inhalación de humo y debió ser trasladado al centro de salud local y luego derivado al Hospital del Norte de la ciudad de San Luis.

El hombre de 34 años quedó demorado y a disposición de la Justicia.