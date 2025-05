Desperté luego de una intensa noche. Recibí el pedido de los chicos de Villa Mercedes Info para hacer predicciones para las elecciones de mayo. Antes de dormir, abrí mis canales, medité bajo la luna, rodeada de velas, y encomendé a mis guías que me enviaran sus mensajes en sueños.

Luego de despertar y beber un vaso de agua fresca saborizada con unos granos de sal del Himalaya, y en total ayuno de sólidos y de influencias de teléfonos y otros aparatos, me encomendé al universo para escribir esta nota.

Siento una gran carga de desesperanza en la gente, en el trabajador, en las familias de San Luis. Esa desesperanza viene de una gran decepción con respecto a la situación de nuestro país. Mucha gente espera estar mejor de lo que está en este año. Esa desesperanza reinante va a tener consecuencias significativas en esta elección.

La gente no va a ir a votar con bronca contra alguien, como en otras elecciones, lo que van a hacer, mis queridos, es no votar. Las cartas me dicen que el porcentaje de gente decepcionada que preferirá quedarse en su casa, y almorzar con su familia es muy grande, y según algunas influencias para las que estamos esperando al sábado a la noche, puede llegar a ser un record histórico de no electores, y cambiar la políticamente totalmente a futuro.

Para mis queridas y queridos mercedinos, hay un buenas noticias. No nos olvidemos que la flor del desierto, como le decía a Villa Mercedes Florinda, la mentora de mi maestra, es sagitariana. Villa Mercedes, como buena ciudad sagitariana, es pragmática, y con Venus en Capricornio, Mercurio en Sagitario, y Marte en Escorpio, es una ciudad en constante transformación, libre, independiente, fuerte y creadora. Los villamercedinos que vayan a votar, van a votar convencidos, y los que no, disfrutaran el domingo en casa. En ambos, casos, el destino de la ciudad es bueno.

La ciudad de San Luis, en cambio, es virginiana, conservadora, con pasión por lo oculto. Su Luna en capricornio trino Saturno en virgo, puede representar una tendencia muy fuerte a conservar las tradiciones y querer mantener las viejas estructuras. Mucha gente no quiere el cambio, y puede trabajar de forma muy oscura para conservar las cosas de antes. Negocios. Puestos políticos. Pero si logra abrirse, hay una carta de triunfo al final.

¿Quién va a ganar las elecciones?

Predecir algo así, puede ser muy arriesgado, incluso para mí, y el universo no siempre tiene si o no, sino caminos de libre albedrío. Sin embargo, los astros dicen que el cambio que la transición que viene sucediendo no se va a detener ahora, y tiene una influencia positiva de 7 años mas, antes de cambiar de ciclo. Tomando en cuenta la cantidad de gente que las estructuras partidarias muevan, el peronismo de Alberto Rodríguez Saá puede ser el gran perdedor de estas elecciones, y entrar a un cambio muy grande en la estructura partidaria. El partido justicialista de San Luis, nacido el 15 de Marzo de 1983, tendrá este domingo a Marte en cancer, que indica secretos y enemigos ocultos que saldrán a la luz. Urano en Tauro indica que habrá cambio de liderazgos en el partido. Marte en cáncer mas el 5 de espadas sugiere peleas por lealtades, y Saturno en Piscis dice que las cosas terminaran en disputas legales muy fuertes. Pero todo esto dependerá de cuanto trabajen el domingo el resto de los partidos.

Predicciones para políticos:

Alberto Rodríguez Saa: El emperador invertido, junto con el loco, leonino, tendrá un cambio abrupto en su imagen pública. Va a intentar mantener el poder, pero el 7 de espadas habla de una filtración de información que puede hacerle muy mal. El consejo de las estrellas: La salud no es eterna, disfrute de su familia.

Claudio Poggi: Libriano, necesita proteger su círculo íntimo, y esto no es una descripción sino un concejo. Es otra persona que tiene que cuidar mucho su salud, y reforzar un entorno confiable y sano. La gestión no es todo en la vida. Las artes políticas son muy oscuras a veces, y más que las mágicas. Debe abrirse a nuevas formas de comunicar a la gente lo que hace, y evitar el diario de Irigoyen.

Maximiliano Frontera: El Ariano, con la fuerza y el corazón de un toro, tiene un caballo de espadas apuntándole. No debe dejar que el poder de la comunicación, y las redes sociales lo dañen en su corazón. Su inteligencia lo puede llevar a fundar una estructura muy positiva para la ciudad de Villa Mercedes. Cuidado con las malas influencias, sigue siempre a tu corazón y nunca dejes de caminar las calles.

Mi consejo para todos:

La política esta embebida en cada cosa que hacemos, pero esta hecha para nosotros, no nosotros para ella. Muchas cosas del destino son ciclos, y los ciclos no pueden evitarse, solo pueden transitarse. Disfruten de sus amigos, y si piensan distinto, no hablen de política ni de religión. Hay otros temas para hablar, despiértame cuando pase el temblor.