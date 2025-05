Samantha es una mujer de mas edad de la que aparenta, juvenil, activa, practicante de yoga y Tai Chi, que vive con sus animales en una hermosa casa llena de naturaleza, y animales, donde se respira magia y paz. Su nombre es un alter ego, ya que ella gusta mantener su anonimato y tranquilidad. Es reacia a las entrevistas, pero tiene mucho cariño con uno de nuestros entrevistadores que fue su alumno. Las predicciones que logramos publicar (no sin mucha insistencia), fueron muy interesantes y acertadas. Le pedimos su opinión después de terminada la campaña.

VMI- Samantha, ¿Cómo hacés para acertar tus predicciones?

Samantha– Mi niño, las predicciones no existen. La vida, el universo, tiene líneas temporales. Lo que las brujas hacemos solo es abrirnos a sentir esas líneas, y así escuchar en el canto de los pensamientos lo que pasó, lo que está pasando, y lo que pasa mas adelante. Pero siempre existe el libre albedrío, que es el don creador de Dios a sus hijos, y que puede cambiar todo.

VMI-Dijiste que iba a ir muy poca gente a votar, y fue así.

Samantha-Vivo con mis animales, lejos de todo, pero cuando viajo a comprar cosas una o dos veces al mes y me cruzo con gente, esa sensación de desesperanza de la que hablé en la predicción se sentía. Es una tendencia natural. La gente se siente decepcionada con la clase política, y las generaciones de ahora no conocen lo que fue la lucha por el voto. Cuando medité sobre el tema, antes de escribir, sentí mucha angustia. Nadie quiere que el país ande mal, sin importar del partido que sea.

VMI-Dijiste que el PJ de Alberto iba a ser el gran perdedor, pero no hablaste de los libertarios.

Samantha-Yo no soy política. No se de eso. Pero las cartas no me hablaban de una pelea con los libertarios, sino de un choque de fuerzas entre las personas que se fueron del peronismo, y las que hoy lo ocupan. Alberto es una persona muy mística, y con mucho conocimiento, pero las cartas no me daban buenos augurios. Fui suave para contar lo que vi. Él debería presar mas atención a su familia, a sus nietos. Nadie es eterno, y llega un momento de la vida, en la que todo lo que hiciste, y todo lo material que tienes, puede no tener sentido. Sus problemas recién emipezan.

VMI-También le diste un concejo parecido a Poggi.

Samantha-¿Sobre la salud? Sí, pero también le di otro sobre la comunicación. Debe escuchar mas a la gente. No tiene que convertirse en eso que odia.

VMI- ¿Y Maxi?

Samantha-En Maxi vi un corazón sincero. A pesar de muchos conflictos, él va hacia adelante como un toro. Es una persona muy inteligente también. Pero las cartas me hablaron de muchas personas con interés en acercarse y endulzarle los oídos, y otros que le tienen miedo, y pueden querer traicionarlo. Si sigue a su corazón, puede ser alguien que genere grandes cambios en la sociedad, no solo de la ciudad.

VMI-¿Tenés algún consejo para los villamercedinos?

Samantha-Ámense, quiéranse mucho. Villa Mercedes es una ciudad muy especial. Mucha gente llega a ella, se queja de ella, pero nunca se va, porque aunque no lo quieran reconocer, la aman. Ahora tienen que aceptar que aman la ciudad, disfrutarla, y hacerla crecer. Los villamercedinos parecen muy duros, pero son muy linda gente. A mi me encanta sentarme en la plaza cuando vengo, y ver a las jóvenes pasar riendo, a los hombres sentarse en el café a solucionar el mundo. Es una ciudad que va a crecer mucho mas de lo que se imaginan.

Las predicciones de Samantha: