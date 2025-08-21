Ruta 7: volcó un camión con animales y se desató un incendio en Pasos de las Carretas

En la mañana de este jueves, personal policial y de Bomberos trabajan en un accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional N° 7, a la altura de Pasos de las Carretas.

El hecho se produjo tras el vuelco de un camión que transportaba animales, lo que generó un incendio que primero alcanzó al vehículo y luego se propagó hacia la vegetación de la zona.

Por medidas de seguridad, la circulación permanece interrumpida en ambas manos.

Las autoridades solicitaron a los conductores evitar el sector hasta nuevo aviso.

