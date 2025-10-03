Running Club 360: Villa Mercedes ya tiene su nueva comunidad de corredores

Villa Mercedes cuenta desde esta semana con una nueva agrupación deportiva: el Running Club 360, un espacio pensado para personas de todas las edades y niveles que quieran iniciarse o perfeccionarse en el atletismo.

La iniciativa nació de Jonathan Ledesma, atleta con seis años de experiencia, quien tras mucho tiempo de planificarlo decidió dar el paso junto a un equipo integrado por Fátima Díaz y Joel Giunta, ambos profesores de Educación Física, y la secretaria María Soria.

“Siempre fue un sueño personal crear un grupo de corredores en la ciudad. Lo venía pensando hace años y hoy verlo hecho realidad me emociona mucho”, contó Ledesma en diálogo con Villa Mercedes Info.

La primera convocatoria, realizada en la Plaza Verónica Bailone, superó todas las expectativas: esperaban entre 20 y 25 personas, pero asistieron cerca de 50 corredores. En pocos días, el grupo de WhatsApp ya sumaba más de 70 integrantes.

“Es un espacio abierto para todos: quienes buscan iniciarse, quienes ya corren hace tiempo o quienes simplemente necesitan liberar el estrés cotidiano. Todos tienen lugar en Running Club 360”, subrayó el organizador.

Las prácticas se realizarán en distintos puntos de la ciudad: la pista del lago, el complejo La Pedrera y otros circuitos urbanos. Por ahora, los entrenamientos se llevan a cabo martes, jueves y sábados, con dos turnos —7 de la mañana y 19 horas—, aunque planean sumar horarios según la temporada.

El club no solo apunta al rendimiento deportivo, sino también a construir un espacio de valores: compañerismo, unión y bienestar. “Queremos que cada atleta se lleve algo más que un entrenamiento: un buen momento para su vida diaria”, remarcó Ledesma.

Quienes quieran integrarse pueden comunicarse con los referentes del equipo o seguir al grupo en redes sociales a través de Running Club 360 en Instagram.

“Cualquiera puede sumarse: no hace falta ser atleta ni tener un físico especial. Lo importante es dar el primer paso y animarse a mejorar la calidad de vida”, concluyó Ledesma.