Medios europeos aseguran que el piloto argentino Franco Colapinto podría dar un salto importante en su carrera al unirse a la escudería Racing Bulls de la Fórmula 1. Según las informaciones, el joven corredor de 21 años ocuparía el lugar del japonés Yuki Tsunoda, quien a su vez pasaría a Red Bull en reemplazo del neozelandés Liam Lawson, cuyo desempeño en los últimos Grandes Premios no habría satisfecho las expectativas del equipo.

El movimiento se produciría tras el flojo rendimiento de Lawson en las carreras de Australia y China, donde no logró terminar en Melbourne y finalizó en la duodécima posición en Shanghái. Esto habría llevado a Red Bull a considerar un cambio en su alineación, promoviendo a Tsunoda y abriendo la puerta para que Colapinto se una a Racing Bulls.

Anuncio VMI

El piloto argentino, oriundo de Pilar, ya tiene experiencia en la F1 tras disputar nueve carreras en la temporada 2024 con Williams, donde consiguió un destacado octavo puesto en Baku, sumando sus primeros puntos en la categoría. En caso de concretarse el cambio, Colapinto compartiría equipo con el francés Isack Hadjar, quien finalizó undécimo en el GP de China.

Sin embargo, estas informaciones aún no han sido confirmadas oficialmente. Fuentes cercanas al piloto argentino indican que no se han pronunciado al respecto, y el propio Colapinto evitó hacer comentarios durante el Gran Premio de Shanghái. En declaraciones televisivas, el piloto bromeó: “No me dejan hablar con la prensa. Disfruten ustedes, yo estoy aburrido”. Además, en su cuenta de Instagram, publicó una imagen tomando mate con el mensaje: “Se vienen mejores findes. A seguir trabajando…”.

Por ahora, todo apunta a que se trata de rumores, pero el posible cambio ya genera expectativas en el mundo del automovilismo.