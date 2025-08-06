Una mujer acusada de un crimen atroz fue detenida en Villa Mercedes tras fugarse de Bariloche

Este miércoles por la tarde, la Policía de San Luis interceptó a Rosa Marianela Rubilar, una mujer que caminaba sin documentación por la intersección de calle Los Álamos y Colectora Sur, en Villa Mercedes. La detención se produjo luego de que la mujer solo proporcionara su apellido y una edad aproximada, sin poder aclarar su procedencia.

🔎 ¿Quién es Rubilar?

Según confirmó el periodista Mariano Colombo, del diario El Cordillerano, Rubilar estaba imputada por el asesinato de un anciano de 80 años en Los Repollos, un paraje rural cercano a San Carlos de Bariloche. El crimen, descrito como “dantesco”, incluyó torturas y el ahogamiento de la víctima en un río, presuntamente para apropiarse de sus bienes.

📌 Una fuga repetida

Rubilar ya había intentado escapar antes: fue recapturada en Santa Cruz y, pese a estar bajo prisión preventiva domiciliaria con tobillera electrónica, volvió a fugarse. Colombo explicó que la imputada alegó “sentirse amenazada” durante las audiencias, aunque las autoridades no revelaron cuánto tiempo llevaba prófuga.

⚖️ ¿Por qué no estaba en prisión estricta?

El código procesal de Río Negro establece que los imputados pueden cumplir medidas cautelares en libertad, salvo excepciones. En este caso, la prisión domiciliaria no impidió que Rubilar rompiera la tobillera y huyera.

🚨 ¿Qué sigue?

La mujer será trasladada a Bariloche, donde enfrentará un juicio oral. Mientras tanto, el caso sigue generando conmoción por la brutalidad del crimen y las fallas en su contención judicial.

Entrevista: Daniel Arce