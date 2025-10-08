Rompió el vidrio de una panadería, robó y fue detenido pocas horas después

Efectivos de la Comisaría Seccional 8° iniciaron una investigación tras un robo ocurrido en la madrugada del domingo 5 de octubre, en una panadería y confitería ubicada en la esquina de avenida Mitre y calle Edison, en Villa Mercedes.

El delincuente rompió el vidrio del frente del local y sustrajo dinero en efectivo y diversos productos.

Gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad del comercio y de locales cercanos, la Policía logró identificar al autor, un joven de 21 años, quien fue demorado durante la madrugada del lunes por personal del Comando Radioeléctrico en calle Buenos Aires al 100. Posteriormente fue trasladado a la Comisaría Seccional 8°.

Con las pruebas reunidas por los investigadores, la Fiscalía de Instrucción N° 1, a cargo del Dr. Maximiliano Bazla Cassina, dispuso que el sospechoso quedara detenido.