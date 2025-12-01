Robó un televisor y herramientas, pero lo atraparon a las pocas horas

Efectivos de la Comisaría Seccional 40° y de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) demoraron este sábado por la noche a un joven de 24 años, señalado por el robo de diversos elementos en una vivienda de Villa Mercedes.

El hecho ocurrió en una casa de calle Carlos Pellegrini al 500, donde el damnificado denunció que un individuo ingresó tras romper una ventana y sustrajo un televisor y herramientas. El movimiento quedó registrado por una cámara de seguridad privada.

Con esa información, el personal policial realizó tareas investigativas que permitieron identificar al presunto autor y recuperar la totalidad de los objetos robados.

El joven fue trasladado a la Seccional 40°, mientras que los elementos quedaron secuestrados de manera preventiva y posteriormente fueron reconocidos por el propietario.

La causa, caratulada “Averiguación robo”, quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción N° 1 de la Segunda Circunscripción Judicial.