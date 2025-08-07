Un joven de 22 años fue demorado este miércoles por la mañana en la ciudad de Villa Mercedes, luego de ser señalado como presunto autor de un robo y de ocasionar daños materiales.

El hecho se inició cuando un comerciante solicitó la intervención policial desde su vehículo, en la zona de avenida Presidente Juan Domingo Perón y calle Centenario. El denunciante indicó que un joven le había sustraído frutas y verduras de su local, ubicado en avenida Aviador Origone y calle Brasil, y que luego había arrojado una piedra a su camioneta, provocando un daño en el capó.

Con las características físicas aportadas, personal del Comando Radioeléctrico realizó un rastrillaje por la zona y localizó a un sospechoso en la intersección de calles Francia y Bolivia.

Durante el procedimiento de identificación, el individuo intentó agredir a un efectivo arrojándole una piedra. Fue reducido, esposado y posteriormente reconocido por el comerciante como el autor del hecho.

El joven fue trasladado a la Comisaría Seccional 9ª, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.