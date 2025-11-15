Robo frustrado: el accionar de policías permitió recuperar un teléfono sustraído

Un rápido accionar permitió recuperar el dispositivo y detener a los presuntos autores.

El hecho ocurrió este viernes 14 de noviembre por la tarde, cuando efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) realizaban recorridos preventivos en las calles Lavalle e Hipólito Yrigoyen.

Un hombre de 55 años solicitó ayuda al advertir que había olvidado su teléfono en una mesa del minimercado de una estación de servicio y, al regresar, ya no estaba. Tras revisar las cámaras de seguridad, observó que dos individuos ingresaron al local y que uno de ellos tomó el celular, retirándose luego del lugar.

Cuando el damnificado los enfrentó para recuperar su propiedad, uno negó tener el dispositivo, mientras que el otro intentó devolverlo a cambio de dinero.

Los efectivos policiales intervinieron de inmediato y tras una requisa recuperaron el teléfono. Los implicados, de 27 y 54 años, fueron demorados y trasladados a la Comisaría Seccional 8°.