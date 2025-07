Este martes 8 de julio, durante la sesión del Concejo Deliberante de Villa Mercedes, los ediles Roberto Mones Ruiz y Karina Maranguelo protagonizaron un intenso intercambio de acusaciones personales, poniendo en evidencia tensiones políticas y cuestionamientos por contrataciones en el Estado municipal.

Karina Maranguelo inició la polémica al recordar que Mones Ruiz había solicitado en el pasado un puesto para su pareja, hoy empleada permanente del municipio. “El concejal Mones Ruiz se preocupó por los desocupados una sola vez, y fue para pedir por su novia”, afirmó.

La respuesta de Mones Ruiz no se hizo esperar. “En el último año y medio no se me aprobó ningún proyecto”, señaló, y contraatacó mencionando que Maranguelo tiene a su hermano como empleado municipal. “Usted tiene a su hermano en planta permanente, y también a familiares… ¿por qué no hablamos de eso?”, cuestionó.

El edil además aclaró que no tiene causas penales en sus 31 años de trayectoria, deslizando una crítica velada hacia sus colegas. Maranguelo replicó recordando que “toda su familia vivió del Estado”, en referencia a Mones Ruiz.

El debate, que comenzó por proyectos laborales, derivó en acusaciones cruzadas sobre nepotismo, dejando en evidencia las tensiones internas del cuerpo legislativo.