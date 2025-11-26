Robaron un cachorro en plena tarde y quedó grabado: la familia pide ayuda

Un sujeto robó un cachorro de 4 meses en una vivienda ubicada en Betbeder y Peñaloza, en Villa Mercedes. El hecho ocurrió el 25 de noviembre, a las 12:02, y toda la secuencia quedó registrada en una cámara de seguridad del domicilio. La familia solicita colaboración a los vecinos para dar con el responsable y recuperar al animal.

El cachorro, llamado Black, estaba en el pequeño jardín frontal cuando el hombre llegó en moto, se colocó el casco, tomó al animal en brazos y escapó. Según las cámaras recopiladas por los vecinos, el motociclista circuló en contramano por Peñaloza hacia Fuerte Constitucional, continuó hacia el este y luego siguió por Güemes, donde se pierde su rastro.

La dueña explicó que el perro jamás había sido sacado a la calle, ya que recién había recibido sus primeras vacunas. Por falta de patio, la familia solo lo llevaba al jardincito delantero para enseñarle hábitos, siempre bajo supervisión.

Ese mediodía, la mujer entró unos segundos a su casa porque sus hijos la llamaron. En ese breve lapso, el ladrón actuó: “En 56 segundos llegó, se puso el casco, alzó al perro y se fue”, relató. Al notar el silencio del cachorro, salió de inmediato, pero el hombre ya se había alejado.

La familia pide a cualquier vecino que tenga cámaras en la zona que pueda aportar información sobre la ruta que tomó el motociclista después de Güemes.

Contacto por datos o aportes: 2657511647